Doom: sapete quante patate servono per farlo girare su di una calcolatrice?

Quante patate servono per far girare Doom? Per rispondere a questo interrogativo un ragazzo ha messo in piedi un interessante esperimento nel suo garage. La risposta, apparentemente, è piuttosto semplice: bastano 200 tuberi per far girare il gioco di ID Software su di un TI-84, una calcolatrice grafica.

Il simpatico esperimento, documentato anche da un filmato che vi postiamo in coda alla news, mostra la genesi di questa divertente iniziativa. Inizialmente l'utente Equalo aveva pensato di capire quante patate servissero per far girare il gioco su di un Raspberry Pi, ma serviva troppa potenza (e quindi troppe patate) per poter alimentare il piccolo computer.

A questo punto è arrivata l'illuminazione. Dato che Doom è il grado di girare persino sulla calcolatrice grafica TI-84, ecco che lo scopo dell'esperimento è diventato il fornire sufficiente potenza per alimentare questa calcolatrice. Alla fine sono bastate 200 patate per fornire sufficiente energia per alcune ore e rendere Equalo il primo giocatore di Doom a patata della storia.

Sulla capacità del gioco di Bethesda di girare praticamente ovunque abbiamo fatto anche il video Doom gira su tutto? Puoi scommetterci!. Dategli un'occhiata se volete farvi quattro risate.

Di seguito, invece, vi presentiamo il videodiario di questo esperimento. Cosa ne pensate?