PS5: Burger King mette in palio 1000 console e anche Demon's Souls, ma negli USA

Burger King ha svelato l'iniziativa di cui si parlava da tempo. Basteranno, infatti, solo 5 dollari per ottenere un token col quale partecipare ad un concorso piuttosto goloso. Tra i premi, infatti, ci sono ben 1000 PS5 e 2000 copie digitali di Demon's Souls. Peccato che l'offerta sia valida solo negli USA.

Se in Europa ci si deve accontentare di tre PS5 tra tutti i giocatori del concorso della Champions League, negli Stati Uniti la celebre catena di fast food Burger King ha messo in palio ben 1000 console e migliaia di giochi.

Si sta parlando di alcuni giorni di questa iniziativa perchè inizialmente si pensava si stesse per svelare l'interfaccia della console. Svelata poi in altro modo nella giornata di oggi.

Poco fa la catena ha diffuso i dettagli dell'iniziativa: le console saranno ben 1000 e sarà possibile partecipare con solo 5 dollari spesi attraverso l'app. Si avrà una chance al giorno per vincere una delle 1000 PS5 messe in palio, ma c'è anche la possibilità di vincere 2000 copie digitali di Sackboy: A Big Adventure, Demon's Souls ("Digital Code") o tre mesi di PS Now.

Sfortunatamente la promozione è valida solo negli USA (e non in tutti gli stati) e non ci sono piani per portare il concorso anche da noi.