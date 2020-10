One Piece, Nami e Nico Robin prendono vita nel doppio cosplay di fegalvao

Oggi venerdì 16 ottobre 2020 inizierete la settimana con un grande power up: non il solito cosplay della nostra altrettanto solita rubrica, ma ben due cosplay, e dedicati a delle fanciulle estremamente note e apprezzate del mondo di One Piece.



Parliamo di Nami e di Nico Robin, insomma, protagoniste al femminile della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, il futuro re dei pirati di One Piece. Il fatto è che fegalvao ha realizzato un doppio cosplay a loro dedicato, e quindi potrete vedere a confronto prima Nico Robin (sulla sinistra) e poi Nami (sulla destra). Ma la ragazza è ovviamente sempre la stessa.



Trovate l'immagine qui di seguito, che potrete commentare nell'apposita sezione per farci sapere se vi piace o meno; i costumi sono realizzati con grande attenzione per i particolari. Se due cosplay ancora non vi bastano, dovreste dare un'occhiata a tutti gli altri, dedicati a manga ed anime di successo, già disponibili sulle nostre pagine: