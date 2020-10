One Piece, Rufy Cappello di Paglia diventa il Re dei Pirati in questa immagine

One Piece : il nome del manga shonen che ha segnato la storia del genere, prima in Giappone e poi nel resto del mondo. Tutti seguono da ormai tantissimi anni le vicende per mare di Rufy Cappello di Paglia , e prima o poi quest'ultimo diventerà anche Re dei Pirati (a meno che non subentrino grosse sorprese). E da sempre i fan dell'opera di Eiichiro Oda si domandano: come apparirebbe Rufy Cappello di Paglia, nei panni del Re dei Pirati? Ha risposto l'artista RenzTheQ su Reddit, mostrando un suo disegno. Vi riportiamo l' immagine qui di seguito.

Si tratta, come potete vedere da voi, di una fanart non solo molto bella, ma anche discretamente attendibile: il look di Rufy Cappello di Paglia infatti non viene snaturato, ma semplicemente "invecchiato" di alcuni anni. Ciò ipotizzando un salto narrativo di diversi anni alla conclusione di One Piece.



Lo stile si avvicina molto a quello di Gol D. Roger, l'ex Re dei Pirati: comunque, per quello che ne sappiamo, potrebbe ancora accadere di tutto. Ma difficilmente Oda concluderà la sua opera senza dare al protagonista il riconoscimento che aspetta sin da bambino. A proposito, One Piece dovrebbe terminare entro cinque anni, ma non tutti credono a questa promessa.