Dr Disrespect è diventato il personaggio di un videogioco: Rogue Company

Infine il Dr Disrespect ce l'ha fatta ed è diventato il personaggio di un videogioco: Rogue Company, per cui ha disegnato anche una mappa, un'arena chiamata in modo non molto originale "The Arena", di fatto completamente brandizzata. Il Dr Disrespect è invece una skin leggendaria per Dallas.





La parabola professionale di Guy "Dr Disrespect" Beahm ha quindi raggiunto il suo apice: nato professionalmente come map designer per Call of Duty: Advanced Warfare di Sledgehammer Games, è diventato un personaggio molto famoso di Twitch, piattaforma da cui è stato cacciato per approdare poi su YouTube, e ora è tornato in un videogioco, sia in forma di map designer, sia come star dello stesso. In effetti la mappa The Arena è un tempio kitsch dedicato alla sua persona, con auto di lusso e tanto di statua dorata al centro dell'androne principale, che ci ha ricordato molto quella della mamma del direttore di Fantozzi, come si può vedere nel video riportato sopra.

Su Twitter il dottore ci ha tenuto a specificare che la struttura che ospita l'arena costerebbe 500 milioni di dollari nella realtà. Non fatichiamo a crederlo.