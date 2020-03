One Piece: cos'è il tesoro di Gol D. Roger? Ecco alcune teorie

Ogni lettore del manga di One Piece (e ogni spettatore dell'anime omonimo) si è chiesto almeno una volta: cos'è il tesoro di Gol D. Roger? Il Re dei Pirati, ce lo ha ricordato costantemente il mangaka Eiichiro Oda, e sin dall'inizio, possedeva un importantissimo tesoro, lo stesso che ha dato il nome al manga e anime in questione. One Piece è infatti anche il tesoro di Gol D. Roger, nonché la meta definitiva di Rufy Cappello di Paglia e compagnia.

Ma qual è la natura di questo tesoro? Cos'è esattamente il One Piece? Per il momento Eiichiro Oda non ha fornito una risposta precisa (comprensibile, ai fini della trama dell'opera), tuttavia ha più volte dichiarato che si tratta di un oggetto realmente esistente, e non di meri "valori" o stati d'animo. Per esempio: One Piece di certo non è il legame di amicizia che è venuto a crearsi tra i membri della ciurma di Rufy Cappello di Paglia prima di raggiungerlo, ad esempio.

Il tesoro di Gol D. Roger potrebbe essere una delle armi ancestrali più potenti del mondo: questa è una possibilità subito sottolineare dalla redazione di CBR.com nel più recente degli approfondimenti dedicati all'opera di Eiichiro Oda. Queste armi, come Pluton e Uranus, potrebbero sconvolgere gli equilibri del mondo, sempre in discussione tra Pirati e Marina, e giustificare una seconda guerra finale per la supremazia.

One Piece potrebbe anche essere l'origine di tutti i Frutti del Mare (o frutti del diavolo), insomma il nucleo del potere degli stessi in grado di fermarli per sempre, modificarli o ripristinarli. Oppure potrebbe essere il Poneglyph definitivo, che finalmente chiarirà l'origine e la storia del mondo di One Piece, sconosciute agli stessi protagonisti (vedasi il caso dei cento anni del grande vuoto). Ancora: potrebbe essere l'Antico Regno in sé, mantenutosi intatto per tutto questo tempo.

La proposta sicuramente più affascinante consiste però in questa teoria: One Piece sarebbe un nuovo mondo unificato, nonché una serie di strumenti che permetterebbero di modificare tutti i mari della Rotta Maggiore e del Nuovo Mondo. Ciò comporterebbe modifiche perenni per il mondo di One Piece come i fan l'hanno sempre conosciuto.