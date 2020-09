One Piece, sexy Boa Hancock nel cosplay di hana bunny

Comincia un nuovo giorno, e per viverlo appieno c'è bisogno ovviamente del nostro appuntamento con la rubrica dedicata ai cosplay . Oggi tireremo fuori dal cilindro un cosplay dedicato al mondo di One Piece , più nello specifico alla bellissima sexy Boa Hancock . Una breve anteprima renderà l'idea dell'operazione.

Ora, questo cosplay di Boa Hancock è tornato su Instagram di recente tramite repost di alcune pagine specializzate. Ma a suo tempo ottenne come avete visto un successo clamoroso, con 64.000 mi piace (cifra davvero notevole). A realizzarlo è stata la cosplayer hana bunny, il cui nome corretto ed esteso sul social network è hana.bunny_bunny.

Facile intuire i motivi che ne hanno decretato il successo: l'artista è riuscita ad impersonare eccellentemente Boa Hancock di One Piece valorizzando il proprio fisico; eppure dalla parrucca e dal trucco è subito possibile intuire il personaggio di riferimento, che nel manga e anime di Eiichiro Oda è per nulla segretamente innamorato di Rufy Cappello di Paglia.

Qui di seguito vi riportiamo ancora un'immagine della sexy Boa Hancock di hana bunny; ma sulle nostre pagine non mancano anche cosplay dedicati a Nami o a Nico Robin. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento.