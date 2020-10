PS5, l'interfaccia si mostra nel video sulla User Experience della console Sony

PS5 mostra finalmente la sua interfaccia utente nel nuovo video ufficiale di Sony sulla User Experience, finalmente mostrata direttamente dalla compagnia con un filmato lanciato a sorpresa sul canale Sony PlayStation.

L'interfaccia utente di PS5 si basa su una User Experience completamente nuova rispetto a PS4 e una prima occhiata a questa l'avevamo in effetti già data con la prima presentazione della nuova console a giugno, ovvero quella misteriosa schermata scura con il simbolo di PlayStation al centro.

Il concetto alla base della nuova interfaccia è porre il giocatore al centro dell'esperienza, ma all'interno di un'ambiente connesso con una vasta community di giocatori, cosa che è dimostrata dalla quantità di rimandi alle varie funzionalità social presenti nella dashboard.

Graficamente, la struttura generale ha elementi simili alla dashboard di PS4 in termini di organizzazione degli elementi, con finestre che si dispongono in maniera orizzontale sullo schermo, ma questa si può sovrapporre in maniera dinamica e in qualsiasi momento al gioco che stiamo giocando.





Quando ci troviamo nel corso di un gioco e richiamiamo la dashboard con la pressione del tasto centrale del DualSense, nella parte bassa dello schermo sono presenti vari tasti che rimandano alle impostazioni e alle opzioni di controllo su diversi elementi software e hardware come volume, controller, microfono, account e spegnimento del sistema, tutti raggiungibili facilmente spostando il cursore verso il fondo dello schermo.

In questa situazione ci troviamo di fronte al Centro di Controllo, con la zona centrale viene occupata dalle finestre tipo tile chiamate Attività che si occupano dei vari aspetti del gioco in corso in maniera contestuale alle opzioni visualizzate. Queste finestre relative alle attività possono essere visualizzate anche come picture in picture, cosa che consente di mantenerle attive anche mentre si prosegue il gioco, che nella prova in video è Sackboy: A Big Adventure.

I controlli relativi alle comunicazioni come la chat vocale, i party e i messaggi compaiono in finestre che si sovrappongono sempre al gioco, occupando solo una parte dello schermo, così come i controlli sulla cattura di screenshot e video e sulla condivisione dei contenuti.

"La navigazione nell'interfaccia, il passaggio da un gioco all'altro e l'accesso alle partite online avvengono rapidamente grazie alla riprogettazione delle componenti software della console e di rete, che garantiscono un'esperienza di nuova generazione sotto ogni aspetto", ha spiegato Hideaki Nishino, Senior Vice President di Platform Planning & Management per PlayStation, "Passando meno tempo in attesa di interagire con il sistema, avrai più tempo per giocare".