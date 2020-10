Mortal Kombat 11 Ultimate, Rain compare nel nuovo trailer del gameplay

Mortal Kombat 11 Ultimate vedrà il ritorno di Rain, il semidio Edeniano che controlla acqua e fulmini: lo rivela il nuovo trailer del gameplay realizzato da NetherRealm Studios.

Annunciato insieme al Kombat Pack 2, Mortal Kombat 11 Ultimate offre l'esperienza definitiva di Mortal Kombat 11 aggiungendo il Kombat Pack 2 con i nuovi combattenti giocabili Rain, Mileena e Rambo insieme al gioco base Mortal Kombat 11, il Kombat Pack 1 e l'espansione Mortal Kombat 11: Aftermath.

Figlio del dio Argus, Protettore divino di Edenia, Rain detiene un potere magico che gli consente di sfruttare l'acqua e i fulmini, aprire fratture dimensionali su un regno acquatico precedentemente sconosciuto e liquefarsi per evitare attacchi; inoltre, possiede una katara mortale per squarciare e trafiggere gli avversari mentre si batte per il suo posto nel pantheon di Edenia.

Rain si unirà il 17 novembre ai combattenti giocabili in Mortal Kombat 11 Ultimate e Kombat Pack 2.

Mortal Kombat 11 Ultimate potrà essere prenotato a partire da oggi e darà accesso immediato a Mortal Kombat 11, al Kombat Pack 1 e all'espansione Mortal Kombat 11: Aftermath al momento dell'acquisto. Le prenotazioni per Nintendo Switch avranno inizio il 22 ottobre.

I giocatori che possiedono Mortal Kombat 11 possono migliorare l'esperienza di gioco prenotando il Kombat Pack 2 a partire da oggi. Chi possiede Mortal Kombat 11 può inoltre acquistare il Kombat Pack 1 o l'espansione Mortal Kombat 11: Aftermath.

Chi prenota Mortal Kombat 11 Ultimate e il Kombat Pack 2, al lancio riceverà il Pacchetto skin Guerrieri del tempo che include tre nuove skin: "Dark Web" Noob Saibot, "HCF" (Halt and Catch Fire) Liu Kang e "Luna di Sangue" Skarlet.