Facebook cambia anche su Android, ecco come

Facebook cambia anche su Android, dove nelle ultime ore diversi utenti hanno iniziato a notare delle modifiche attivate lato server. Non si tratta di un cambiamento particolarmente invasivo (e per alcuni fastidioso) come quello avvenuto qualche settimana fa da browser per PC, ma merita comunque considerazione.



Su alcuni smartphone Android probabilmente scelti a caso, la sezione notizie (News Feed) di Facebook sta cambiando la propria modalità di visualizzazione, diventando (pare) più ordinata e facilmente fruibile. Ben tre tab differenti permettono ora di filtrare i contenuti, e sono rispettivamente:

: si bassa sula vecchia modalità, che premia i contenuti più rilevanti (scelti dall'algoritmo) Preferiti (Favorites): qui verranno mostrati risultati di pagine o profili che in passato abbiamo aggiunto ai preferiti

