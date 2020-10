Xbox Elite Controller, garanzia estesa in USA in risposta ai problemi riscontrati

Xbox Elite Controller Series 2 rappresenta attualmente una delle migliori periferiche da gioco di questo tipo tra le soluzioni ufficiali sul mercato, ma non è esente da problemi come dimostrano le numerose segnalazioni pervenute, che hanno spinto Microsoft anche ad estendere la garanzia ufficiale.

In USA, la garanzia su Xbox Elite Controller Series 2 è stata estesa dai 90 giorni standard dei prodotti americani a un intero anno, in seguito alle diverse segnalazioni su "problemi meccanici" rilevati con il controller, che peraltro è un prodotto decisamente "premium" anche in termini di prezzo.

I problemi riguardano soprattutto il drifting degli stick analogici, che con il tempo perdono di precisione in maniera simile a quanto accade con i Joy-Con di Nintendo Switch, nonostante la causa sia probabilmente diversa, considerando la differente costruzione.

Microsoft sostiene che questi problemi colpiscano una "piccola percentuale" dei prodotti immessi sul mercato, fatto sta che c'è anche una class action in corso, negli USA, dove sono confluiti numerosi utenti che hanno incontrato problemi di funzionamento con Xbox Elite Controller Series 2.

Non sappiamo, al momento, se Microsoft abbia rilevato la fonte dei problemi della periferica e se questi siano stati definitivamente risolti, nel frattempo continuano ad esserci segnalazioni su malfunzionamenti del nuovo controller Elite, accanto anche a commenti entusiastici sulla qualità del prodotto, dunque non è ancora facile avere un'idea precisa dell'incidenza di questi problemi, legati soprattutto al drifting degli stick.