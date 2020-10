Apex Legends, evento Paura del Buio per Halloween: ecco trailer e dettagli

Apex Legends ha dato il via nelle scorse ore all'evento Paura del Buio, che in occasione di Halloween trasforma lo scenario e i personaggi del celebre battle royale in qualcosa di molto più inquietante del solito.

Lanciato nell'ambito della Stagione 6 di Apex Legends, l'evento durerà fino al 3 novembre e ci coinvolgerà con una nuova modalità, sfide inedite e ricompense... da paura.

Gioca la nuova modalità a tempo limitato Shadow Royale nel Canyon dei Re notturno, dove la morte non è che l'inizio. Rientra in gioco come ombra per trasformarti nel peggiore incubo dei nemici e aiutare la tua squadra.

Con una velocità a dir poco mostruosa, artigli letali e la possibilità di rianimare i tuoi compagni, batterti sarà difficile. E continuerai a tornare finché l'intera squadra non sarà eliminata!

Infine, completa sfide spaventose per ottenere stravaganti ricompense gratuite e dai un'occhiata al negozio per rifare il look alle tue leggende con oggetti cosmetici di Halloween vecchi e nuovi.

Semina il terrore nell'arena! Apex Legends è un gioco gratuito in stile battle royale in cui personaggi leggendari si sfidano per gloria, fama e ricchezza ai margini della Frontiera.