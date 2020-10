Genshin Impact, come sbloccare The Spiral Abyss

Genshin Impact presenta tantissimi dungeon e luoghi segreti da visitare, così da ottenere ricompense davvero degne di nota. In questo rapido articolo vi spiegheremo come sbloccare The Spiral Abyss, così da poter raggiungere e visitare la zona.



The Spiral Abyss consiste in una serie di sfide liberamente selezionabili, ognuna delle quali vi garantirà un certo numero di ricompense, primogem comprese. Dovrete lottare contro nemici sempre più forti, guadagnando di round in round determinati potenziamenti.



Come prima cosa dovrete sbloccare l'Adventure Rank 20 (è un passaggio obbligatorio, tanto che per alcuni l'Adventure Rank è un problema) e raggiungere la zona ad est della mappa di gioco nota come Cape Oath. Ve la mostriamo nell'immagine qui di seguito riportata.

Raggiunta quest'area, noterete subito un globo blu in cielo: è un portale dimensionale, che vi permetterà di raggiungere facilmente The Spiral Abyss. Però, per arrivare a quel globo, avrete bisogno di una corrente d'aria ascensionale: dunque eliminate tutti i nemici presenti in zona per attivarla.



La procedura, molto semplice, viene mostrata nel video che vi riportiamo qui di seguito. La nostra recensione di Genshin Impact è già disponibile, perché non correte a scoprire il voto che gli abbiamo assegnato?