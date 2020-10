Genshin Impact, l'Adventure Rank spiegato: rappresenta un problema?

Senza dubbio Genshin Impact è uno di quei titoli che nell'ultimo mese sono arrivati a scuotere le coscienze dei giocatori, in modo completamente inatteso. La produzione di miHoYo sta divertendo ed appassionando una community che si fa sempre più folta, eppure avrebbe un problema evidente: l'Adventure Rank.



Il problema dell'Adventure Rank è stato sollevato da diverse recensioni internazionali (a proposito, avete letto la nostra recensione di Genshin Impact?), da parte della community e di recente anche da Forbes (campo Fonte di questo articolo). Si tratterebbe fondamentalmente di un ostacolo alla progressione delle missioni principali, un muro che per alcuni può essere abbattuto giocando a Genshin Impact per tutto il pomeriggio, per altri solo dopo diversi giorni.



Vi spieghiamo come funziona l'Adventure Rank: è un punteggio numerico organizzato in livelli (gradi) che dipende dall'interazione del protagonista con il mondo di gioco. L'Adventure Rank non aumenta eliminando nemici, ma completando dungeon, aprendo i forzieri della mappa open world, portando a buon fine missioni principali e secondarie. Il problema è che alcune missioni principali di Genshin Impact si sbloccano solo dopo aver ottenuto un certo Adventure Rank: per esempio ben 3 o 4 livelli potrebbero separarvi dal proseguo della linea narrativa portante.



Chiaramente gli sviluppatori vogliono che i giocatori trascorrano il più tempo possibile con Genshin Impact: per questo motivo non è possibile terminare l'intera storia principale dedicandosi solo a quella ad oltranza. Il problema è che in questo modo si è "costretti" ad esplorare tutto l'esplorabile, ad attendere missioni occasionali e comunque dall'interesse marginale, e via dicendo. Insomma, vengono alterati i ritmi di gioco preferiti.



E tuttavia bisogna aggiungere ancora una considerazione: si tratta pur sempre di un gacha free to play. Sembra dunque perfettamente normale che vi siano delle "forzature" evidenti: è però positivo il fatto che possano essere aggirate o comunque superate senza spendere denaro reale. Voi cosa ne pensate? L'Adventure Rank vi crea problemi, su Genshin Impact?