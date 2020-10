Gamestop favorirà Xbox Series X e S su PS5 per un incentivo importante

Probabilmente Gamestop favorirà le vendite di Xbox Series X e Series S su quelle di PS5 per questa generazione. Il motivo è un importante incentivo concessogli da Microsoft: una percentuale sulle vendite digitali fatte sulle console vendute nei negozi della catena.

A spiegare bene la situazione ci ha pensato Michael Pachter, il noto analista di Wedbush Securities: "Se un cliente fa un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 15 dollari in un Gamestop, Gamestop riceverà circa 1,50$ al mese da Microsoft finché l'abbonamento sarà rinnovato."

Stando a DOMO Capital Management, l'accordo è esteso a tutti i contenuti digitali: giochi, DLC e microtransazioni. Quindi, nel caso compriate una Xbox Series S o Series X in un Gamestop, tutti gli acquisti digitali che ci farete sopra produrranno ricavi anche per Gamestop. Non è ancora chiarissimo se l'iniziativa valga per i soli negozi USA o se sarà estesa a tutto il mondo.

Si tratta di un accordo rivoluzionario, quantomeno per i negozi fisici, che consentirà a Microsoft di diffondere maggiormente le sue console di nuova generazione e a Gamestop di avere un ulteriore fonte di ricavi che potrebbe salvarla dal fallimento totale. La crisi della catena è stata infatti causata proprio dall'affermarsi del mercato digitale, da cui non ricava sostanzialmente niente.

Con questo non vogliamo suggerire che Gamestop non venderà più PS5, ma solo che immaginiamo sia più motivata a favorire la concorrenza, magari con un'esposizione migliore o con offerte mirate.