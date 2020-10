Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Nadji Jeter parla della sua esperienza

Nadji Jeter, l'attore che ha interpretato il protagonista di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ha parlato in video della sua esperienza con il doppiaggio e il motion capture effettuati con Insomniac Games.

Esattamente come nel gioco, in cui Peter Parker fa da mentore al nuovo Spider-Man, Nadji ha potuto contare sull'aiuto di Yuri Lowenthal per capire come interpretare il personaggio.

Uno dei trucchi più curiosi rivelati dall'attore è stato il fatto di recitare diverse battute durante il web swinging, mimandolo con il corpo così da ottenere quel tipo di dinamica e risultare credibile rispetto a ciò che accade sullo schermo.

Nadji si è inoltre sottoposto insieme agli stunt a un allenamento specifico per imparare a eseguire i movimenti tradizionali e le pose più iconiche di Spider-Man, senza risparmiarsi, come ha confermato il creative director Brian Horton.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile a partire dal 12 novembre nelle versioni PS4 e PS5.