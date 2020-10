Classifica giapponese, Mario Kart Live: Home Circuit per Nintendo Switch è primo

Mario Kart Live: Home Circuit ha debuttato in prima posizione nella classifica giapponese, che anche questa settimana vede un netto dominio da parte di Nintendo Switch.

Ci sono infatti nove titoli per la console ibrida nella top 10, e con l'unica eccezione di FIFA 21 per PS4 tutto il resto è colorato di rosso: dal blockbuster Animal Crossing: New Horizons alla new entry moon in sesta posizione.

Anche sul fronte della classifica hardware la situazione non cambia: la somma di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite ha ampiamente superato i 15 milioni di unità, praticamente doppiando la somma di PS4 a PS4 Pro.

Classifica software giapponese, settimana dal 12 al 18 ottobre 2020