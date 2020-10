The Medium, la Dual Reality illustrata in un nuovo video diario da Bloober Team

Il sistema della Dual Reality di The Medium è stato illustrato in un nuovo video diario dal team di sviluppo del gioco, Bloober Team, che ha spiegato come funziona questa particolare feature.

In uscita il 10 dicembre su PC e Xbox Series X, The Medium ci metterà al comando di una ragazza dotata del dono di esistere allo stesso tempo in due luoghi differenti: il mondo fisico e quello spirituale.

"Circa due terzi del vostro tempo nel gioco li passerete in un unico posto (...) ma ci saranno momenti in cui sperimenterete entrambe queste realtà contemporaneamente", ha precisato Bloober Team. "Attivato il dono, vi ritroverete a interagire con tutte e due i luoghi e a vederli rappresentati sullo schermo."

"Vi troverete di fronte a due mondi separati che però vengono renderizzati in tempo reale, una cosa resa possibile dalle console di nuova generazione. A seconda del contesto, una delle due realtà potrebbe occupare una maggiore porzione di schermo rispetto all'altra."

"Potrete controllare entrambi gli avatar di Marianne utilizzando lo stick analogico sinistro. Ricordate: il suo corpo si trova nel mondo fisico, mentre il suo spirito è da qualche altra parte. Vi muoverete contemporaneamente in tutte e due questi luoghi, ma alcune azioni e abilità funzioneranno solo in uno di essi."

"Ciò che fate in un mondo potrà influenzare l'altro, dunque dovrete fare in modo di usare i vostri poteri per aiutare entrambe le versioni di Marianne ad andare avanti."