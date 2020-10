Black Myth: Wu Kong, l'art director ha condiviso diversi disegni di concept

Black Myth: Wu Kong è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Dopo essere comparso all'improvviso e aver mostrato le potenzialità del progetto, il team di sviluppo è nuovamente tornato nell'ombra. Yang Qi, l'art director di Game Science, ha però recentemente pubblicato sulla piattaforma ArtStation una serie di disegni concettuali che sono serviti come base per dare una forma e uno stile a Black Myth: Wu Kong.

I disegni sono stati scovati dall'attivissimo Daniel Ahmad, analista per Niko Partners e occhio sempre molto attento nei confronti del mercato orientale. Da queste immagini si può sia notare come sin dall'inizio l'art director abbia cercato di realizzare i disegni non lesinando nei dettagli. Sin dall'inizio di poteva anche vedere l'intenzione dello studio di proporre una grafica ultrarealistica, ma dalla forte impronta orientale.

Some early concept art for Black Myth: Wu Kong, shared by Yang Qi, the art director at Game Science Studio. https://t.co/wBRwQL88UU pic.twitter.com/EF8Vd6kFkq — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 22, 2020

D'altra parte il progetto è visto come il cavallo di Troia per internazionalizzare la scuola di sviluppo cinese e per questo motivo il team ha scelto di utilizzare Il viaggio in Occidente, uno dei capolavori della letteratura orientale. Ovvero il racconto che ha anche ispirato Akira Toryiama per il suo Dragon Ball.

L'incredibile trailer di Black Myth: Wu Kong ha subito messo in chiaro che il gioco sarebbe arrivato su PC, Xbox Series X|S e PS5. Il team di Game Science pensa di pubblicare il gioco al termine del 2021, e per questo sta assumendo tanti talenti del settore.

Vi raccomandiamo di leggere la nostra anteprima di Black Myth: Wu Kong per sapere tutto del gioco.