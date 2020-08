Black Myth: Wu Kong, l'anteprima

"Il Viaggio in Occidente", quando si parla di videogiochi asiatici, è un po' come il prezzemolo: lo trovi ovunque, a volte semplicemente citato, altre usato come fonte di ispirazione e in alcuni casi si è proprio tentata la trasposizione diretta del classico letterario di Wú Chéng'ēn. Per questo, da un certo punto di vista, non sorprende che Black Myth: Wu Kong tratti ancora una volta il tema. Quando però l'impatto visivo porta d'istinto a pensare a Saiyukiden Daienō di Katsuya Terada, in chiave sicuramente meno violenta e lussuriosa del manga (del quale stiamo ancora aspettando la conclusione), è il caso di fermarsi e osservare più da vicino un progetto che potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare, dopo anni di tentativi più o meno riusciti, la migliore versione videoludica dell'opera.

Possibile che un gioco tanto ambizioso sia passato in sordina fino adesso? In realtà sì se consideriamo che Game Science, lo studio incaricato dello sviluppo, è stato fondato solo nel 2014 e fino a oggi ha realizzato soltanto tre titoli concentrandosi sul mercato mobile/PC: di questi solo Art of War: Red Tides è il più conosciuto. In precedenza, gli sviluppatori avevano lavorato presso Quantum Studio di Tencent un MMORPG per computer guarda caso ispirato a "Il Viaggio in Occidente", Asura, che non si è rivelato il successo sperato. Il collegamento tematico in ogni caso c'è e proprio da qui, dopo aver fondato Game Science e accumulato ulteriore esperienza, gli sviluppatori hanno deciso di riprendere in mano il personaggio di Sun Wukong - questa volta mirando a un titolo tripla A per giocatore singolo.

Siamo attorno a fine 2017 per l'inizio dei lavori su Black Myth: Wu Kong e la demo mostrata oggi è il risultato di oltre due anni di sviluppo, iniziato con tredici persone all'opera e salito a trenta nel 2020. Gli sviluppatori hanno giocato a titoli del calibro di God of War, Monster Hunter: World e Sekiro: Shadows Die Twice, prendendo spunto da ciascuno. Essendo ancora una pre-alpha c'è molto margine di miglioramento ed è ovviamente questa l'intenzione di Game Science, perfezionare ciò che hanno fatto vedere oggi: considerato che stanno assumendo altre diciannove persone e sono in cerca di un publisher, è probabile che il gioco abbia ancora almeno un paio d'anni di lavoro dietro e pur mirando anzitutto a un'uscita PC, è stato dichiarato sul sito ufficiale che verrà compreso il mercato console e non si escludono piattaforme di cloud gaming in grado di farlo girare a dovere.