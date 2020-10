Final Fantasy 16 è esclusiva PS5 e arriverà prima del previsto, dice OPM

Final Fantasy 16 sembra sia destinato ad essere esclusiva PS5, almeno per quanto riguarda le console, e la sua data di uscita potrebbe essere fissata prima del previsto, in base a quanto riferito dal nuovo numero di Official PlayStation Magazine riportato da GamesRadar.

Prima di tutto c'è da calcolare un po' di tara sull'informazione: OPM è una rivista storica ma non è propriamente una fonte completamente affidabile per quanto riguarda le questioni relative ad esclusive e simili, offrendo ovviamente una visione un po' parziale, tanto è vero che non sembrano emergere riferimenti alla versione PC che pure sappiamo esistere.

Nell'articolo si sostiene che Final Fantasy 16 arriverà "solo su PS5", ma da quello che sappiamo dovrebbe trattarsi di un'esclusiva console, dunque disponibile comunque anche su PC forse dopo un certo periodo, e potrebbe essere anche esclusiva temporale, ovvero arrivare dopo un po' anche su altre console, come accadrà a Final Fantasy 7 Remake a un anno dall'uscita su PS4.

In ogni caso, prendiamo atto di quanto riferito dalla rivista in questione, che peraltro sostiene che il gioco uscirà "presto". Questo potrebbe confermare le voci che volevano Final Fantasy 16 in arrivo già nel 2021, anche se su questo aspetto bisogna fare una precisazione: nelle ore scorse era emersa la voce di corridoio che confermava l'arrivo del gioco nel 2021, forse in base a una trascrizione errata dall'articolo in questione, visto che lo stesso GamesRadar ha corretto il dettaglio dell'uscita sostituendo l'anno preciso con un vago "presto".

D'altra parte, era già emerso in precedenza che Final Fantasy 16 potrebbe arrivare molto presto su PS5, essendo in lavorazione da 4 anni, cosa peraltro ribadita anche dallo stesso director Naoki Yoshida, commentando l'uscita e la grafica del gioco e rilasciando informazioni anche su un sito teaser in arrivo.