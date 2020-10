Marvel's Spider-Man: Miles Morales, non ci saranno altri personaggi giocabili oltre al protagonista

Marvel's Spider-Man: Miles Morales non conterrà altri personaggi giocabili oltre al protagonista Miles Morales, ovvero non ci saranno sezioni con altri personaggi da utilizzare a spezzare l'azione tipica con il protagonista principale come succedeva nel capitolo precedente.

Intervistato da Game Informer, il creative director Brian Horton di Insomniac Games ha confermato che "Saremo Miles per il 100% del tempo", rispondendo alla domanda sulla possibilità di utilizzare Ganke Lee o altri personaggi tra amici e comprimari di Miles Morales, che invece a quanto pare sarà sempre al centro dell'attenzione nel corso del gioco su PS5 e PS4.

La cosa che potrebbe rappresentare anche un elemento positivo per i giocatori, visto che le sezioni di Marvel's Spider-Man in cui si interpretavano gli altri personaggi, come Mary Jane, erano state oggetto di critiche da parte di molti utenti.

In questi casi, mettendoci nei panni di persone per lo più normali e senza super-poteri, il gioco si trasformava in una specie di stealth, modificando profondamente il ritmo e il gameplay di base ma con sezioni non molto elaborate sul fronte della profondità di gioco e del level design, almeno rispetto al resto di Marvel's Spider-Man.

Non sappiamo se la scelta di concentrarsi esclusivamente su Miles Morales sia dovuta al fatto di aver preso nota delle critiche su questi aspetti da parte di Insomniac o semplicemente al fatto di dover concentrare maggiormente gli eventi e il gameplay in un arco di tempo più ristretto, in ogni caso il risultato è che non ci saranno personaggi secondari da utilizzare nel nuovo capitolo.

Lo stesso Peter Parker si mostrerà poco nel gioco, sebbene sia comunque presente come mentore del protagonista come dimostrato dal video con la chat tra Spider-Men, mentre qualcosa sulla storia di Marvel's Spider-Man: Miles Morales è emersa in un nuovo video introduttivo pubblicato ieri.