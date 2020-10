Ghost of Tsushima 2 in sviluppo? Sucker Punch cerca un narrative writer

Ghost of Tsushima 2 potrebbe essere nelle prime fasi di sviluppo, oppure si tratta di qualcosa di completamente diverso ma Sucker Punch a quanto pare sta già pensando a quello che verrà dopo il suo action game ad ambientazione nipponica feudale con la ricerca di un narrative writer da inserire nell'organico.

L'informazione è ovviamente molto vaga ancora, ma in molti hanno visto, nel semplice annuncio di lavoro per la figura legata alla costruzione della narrazione nei giochi, un possibile indizio sul fatto che Ghost of Tsushima possa avere un seguito, perché nella descrizione del ruolo sono presenti alcuni elementi che fanno pensare al recente gioco per PS4.

Sucker Punch cerca infatti una persona che "Aiuti a creare una narrazione coinvolgente per i prossimi progetti", e già qui si parla al plurale, dunque sembrano esserci più giochi in sviluppo contemporaneamente presso il team.

"Gli impegni quotidiani includono la scrittura di dialoghi e testi, lo sviluppo di storie open world e la costruzione di contenuti narrativi in collaborazione con gli altri designer. Il nostro candidato ideale ha esperienze passate come scrittore per videgiochi, ha grandi abilità sui dialoghi e una comprensione eccellente su come raccontare storie d'impatto e incentrate sui personaggi in un gioco tripla A a mondo aperto".

Proprio questi ultimi elementi raccontati nella descrizione del candidato ideale fanno pensare a un Ghost of Tsushima 2, vista la corrispondenza delle caratteristiche, ma in effetti potrebbero avere a che fare anche con InFamous a dirla tutta, tanto per fare un altro esempio vicino a Sucker Punch. Nel frattempo, è uscita l'espansione Leggende per Ghost of Tsushima e potete leggere lo speciale con tutte le informazioni sull'espansione multiplayer.