Marvel's Spider-Man: Miles Morales, una chat tra Spider-Men nel nuovo video di Sony

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è in arrivo con PS5 ed è ormai avviata la campagna promozionale per il nuovo gioco di Insomniac Games, che in questo caso adotta una soluzione particolare, mettendo in video una chat personale tra i due Spider-Men, ovvero Miles Morales e Peter Parker.

Sappiamo che Peter Parker ha il ruolo di mentore per Miles Morales ma quest'ultimo è il protagonista assoluto della nuova storia, con l'altro che compare soltanto a tratti e non dovrebbe essere giocabile, in ogni caso destinato a lasciare notevole spazio d'azione al nuovo protagonista.

Tuttavia, tra i due c'è un rapporto solido di amicizia e questo breve video è probabilmente il modo migliore per mettere subito in scena i rapporti tra i due personaggi con un normale spaccato di vita quotidiana. Nell'animazione, costruita proprio come una chat di WhatsApp o simili, vediamo Miles e Peter dialogare su vari aspetti della loro giornata.

C'è da dire che i super poteri conferiscono loro probabilmente anche la capacità di digitare in maniera velocissima, visto il ritmo a cui compaiono i messaggi, ma a parte questo l'illusione di star leggendo veramente una chat tra i due Spider-Men funziona.

Di Marvel's Spider-Man: Miles Morales abbiamo visto proprio nelle ore scorse un video che ci ha introdotto alla storia del gioco, con un altro video gameplay emerso la settimana scorsa su combattimento e stealth.