Among Us, come giocare su Mac

Among Us è attualmente disponibile su Android, iOS e PC Windows 10: giustamente parecchi utenti si chiedono anche come giocare su Mac. Normalmente ciò non sarebbe possibile... ma in realtà una vita alternativa la si trova sempre, come capirete leggendo questa breve guida.



Sia chiaro: non vi stiamo convincendo a giocare ad Among Us su Mac seguendo queste strade tutte particolari. Vi stiamo semplicemente informando circa i modi che attualmente esistono per farlo: poi sarete voi a decidere se complicarvi la vita in modo discreto, o se scaricare invece il titolo su Android (gratuitamente) e godervelo lì.



Il primo metodo per giocare ad Among Us su dispositivi macOS consiste nell'utilizzare Boot Camp. Si tratta fondamentalmente di una procedura che consente di installare Windows 10 su Mac, con tutti i vantaggi che potete intuire. "Assistente Boot Camp è un insieme di tecnologie software sviluppate dalla Apple Inc. per consentire un'installazione semplice dei sistemi operativi Microsoft Windows sui computer Macintosh dotati di processori Intel". Questa via è sconsigliata per i meno esperti.



Molto più intuitivo, invece, l'utilizzo di BlueStacks, software per l'emulazione di Android compatibile con Windows 10 e Mac. Come prima costa installerete BlueStacks su macOS, poi vi basterà scaricare Among Us da Google Play Store attraverso BlueStacks stesso, e giocarlo lì in emulazione. Semplice no?