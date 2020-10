Among Us su PorhHub è un successo incredibile, con milioni di ricerche

Among Us è un successo incredibile e i suoi riflessi possono essere scovati anche in luoghi alquanto impensabili, come PornHub, dove a quanto pare il gioco è soggetto di milioni di ricerche, con un particolare picco registrato a settembre ma rimanendo sempre ben presente tra i soggetti videoludici più cercati.

Non sappiamo precisamente cosa succeda nella mente di alcuni videogiocatori, ma a quanto pare c'è chi trova incredibilmente sexy anche l'angosciosa situazione di un gruppo di astronauti alle prese con degli impostori alieni intenti a sabotarne il lavoro, tanto da dirigersi in massa su PornHub per cercare delle interpretazioni hard delle situazioni proposte dal fenomenale gioco di Innersloth.

Va bene la sempiterna validità della "Rule 34" che nessuno mette in discussione, ma ci sono dei limiti anche all'immaginazione, specialmente quando la caratterizzazione grafica di Among Us è talmente elementare da non rispettare nemmeno le più basilari regole dell'anatomia umana.

D'altra parte, visti anche gli ottimi risultati raggiunti da Jessica Nigri nell'interpretare l'impostore di Among Us in cosplay, tutto diventa possibile: lo dimostra il fatto che ci sono state, con dati aggiornati al 7 ottobre 2020, ben 4,7 milioni di ricerche incentrate su Among Us all'interno di PornHub, secondo le statistiche ufficiali del celebre portale.

Si è registrato un incredibile picco in particolare il 16 settembre, quando sono state registrate ben 700.000 ricerche in 24 ore su Among Us durante tale giornata, seguite poi da un attenuarsi del fenomeno che rimane comunque sempre ben presente, con una media di 115.000 ricerche al giorno. A questo punto, attendiamo di vedere se potrà essere un serio concorrente per Overwatch e Fortnite, che l'anno scorso si sono rivelati i videogiochi più cercati in questo alternativo ambito dell'intrattenimento.