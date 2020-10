Call of Duty Cold War beta: Treyarch ha sbloccato gli accessori delle armi

Per festeggiare l'ultimo giorno della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War e come simpatico incentivo per provare il gioco in tutte le sue sfumature, Treyarch ha deciso di sbloccare tutti gli accessori delle armi. In questo modo tutti i giocatori avranno 24 ore per sperimentare liberamente tutte le opzioni a disposizione, anche quelle più avanzate.

Dopo aver deciso di prolungare di altre 24 ore la beta pubblica di Call of Duty: Black Ops Cold War, Treyarch ha voluto ringraziare i tanti giocatori che si sono riversati sui server con un ultimo piccolo bonus. Da ora fino alla chiusura dei server, tutti coloro che si collegheranno al gioco potranno trovare tutti gli accessori delle armi sbloccati. Questo consentirà di avere un assaggio di tutte le opzioni che si potranno avere durante in Call of Duty: Black Ops Cold War e di dare la possibilità di sperimentare tutte le sfumature di una determinata arma.

Questa decisione, assieme alla Doppia Esperienza, consente di velocizzare il processo di sblocco delle armi a disposizione, così da poter provare tutto prima dell'uscita prevista per il 13 novembre su tutte le piattaforme.

Oltre ad aver sbloccato gli accessori, Treyarch ha distribuito un piccolo update che consente di rendere più stabile il gioco, oltre che di sistemare il problema che non faceva vedere alcuni giocatori come online su PC.

Che impressione vi ha fatto finora Call of Duty: Black Ops Cold War?