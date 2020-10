Battlefield 5 su Xbox Series X a 4K e 60 frame al secondo

Battlefield 5 otterrà dei netti miglioramenti su Xbox Series X, andando con risoluzione 4K nativa e a 60 frame la secondo, rappresentando dunque un gioco da tenere d'occhio e provare nel nuovo contesto, nonostante sia un titolo ormai ben conosciuto.

Sappiamo che DICE ha sostanzialmente concluso il supporto per Battlefield 5 e non rilascerà ulteriori contenuti per il nuovo capitolo, probabilmente considerando anche che Battlefield 6 dovrebbe ormai essere all'orizzonte, ma questo non significa che il gioco non sia ancora decisamente attuale in termini di community e attività online.

Per questo motivo, una sua presenza in grande spolvero sulla next gen è decisamente importante e sapere che Battlefield 5 andrà in 4K nativi e 60 fps su Xbox Series X può essere un grande incentivo per la console e per il gioco stesso. Ovviamente, le stesse caratteristiche dovrebbero essere replicate anche su PS5, anche se al momento non ci sono menzioni al riguardo perché, in effetti, nessuno ha ancora avuto modo di utilizzare la console Sony.

Lo youtuber Jackfrags ha invece ottenuto una Xbox Series X per effettuare un po' di test, così come molti altri giornalisti e personalità dei social media, e ha verificato il funzionamento di Battlefield 5 sulla nuova console Microsoft, certificando gli upgrade in termini di risoluzione e performance.

Nel frattempo, restiamo in attesa di Battlefield 6 che potrebbe essere annunciato presto da EA e DICE ma su cui ancora tutto tace, dopo che gli sviluppatori ne avevano parlato come di un progetto pieno di idee folli e ambiziose.