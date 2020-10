Remothered: Broken Porcelain, la recensione

L'anticipo della data d'uscita di una settimana ci aveva comunque destato qualche dubbio: come faranno a risolverli tutti? Evidentemente però qualcuno ha deciso che era meglio non rischiare la concorrenza diretta di Amnesia: Rebirth e, quindi, di provare a uscire prima pur con un prodotto francamente improponibile. Il risultato non è semplicemente giustificabile e lo è ancora meno se usiamo come metro di paragone Remothered: Tormented Fathers che, pur con qualche problema di poco conto, era su di un livello completamente diverso già al lancio.

Bug

A fare ancora più rabbia è il fatto che a Remothered: Broken Porcelain non manchino gli elementi positivi: la storia di Jennifer e della sua permanenza lavorativa all'Ashmann Inn è interessante e l'intreccio funziona bene. Forse è un po' difficile da seguire, soprattutto nel finale, visto che punta moltissimo sui salti temporali per svelare l'identità dei suoi personaggi, ma in generale cercare di capire cosa stia accadendo è un ottimo movente per andare avanti, nonostante le difficoltà. Anche lo scenario è davvero ben delineato e riprende in modo coerente quanto raccontato in Tormented Fathers, pur intricando non poco l'intera vicenda.

L'hotel in cui è ambientato Broken Porcelain è arredato con ottimo gusto ed è composto in modo tale da apparire vasto e vario. I richiami a classici dell'horror come Shining e Misery non deve morire sono evidenti e piacevoli, così come quelli a titoli quali i Clock Tower e i Resident Evil, in particolare il quarto episodio. Insomma, alcune buone caratteristiche ci sono, tante e tali in realtà che ci avrebbero fatto chiudere anche il terzo occhio nel caso ci fosse stata una minor quantità di problemi.

Purtroppo quando ti trovi di fronte a dei nemici bloccati, a degli oggetti che non funzionano come dovrebbero, a un boss che impossibile da battere seguendo le indicazioni che ti vengono date e a una miriade di momenti in cui non riesci a capire perché ciò che avrebbe dovuto funzionare non lo ha fatto, il resto passa in secondo piano. L'esempio più lampante sono le morti dovute alle interazioni fallite con i nascondigli. La prima versione del gioco lasciava attive tutte le interazioni durante gli inseguimenti, così ci si trovava ad aprire un cassetto invece di un armadio mentre un nemico ci inseguiva, finendo uccisi malamente. Ora le interazioni non essenziali sono state rimosse tramite patch, ma stranamente in alcuni casi non ci si riesce comunque a nascondere. In altri però basta inchinarsi dietro a un qualsiasi oggetto, anche molto piccolo, per diventare sostanzialmente invisibili... oppure basta sperare che l'intelligenza faccia cilecca e ritrovarsi con l'inseguitore di turno bloccato da qualche parte, così da avere tutto il tempo per fuggire.





Comunque sia in altri casi gli inseguitori si dimostrano dei veri e propri carri armati, tanto da non subire gli effetti degli oggetti che gli lanciamo addosso e tanto da stanarci dai nascondigli anche se in teoria non ci hanno visti entrare. Altro bug che ci è capitato almeno due volte è quello della morte dell'interfaccia. Facendo non si sa bene cosa abbiamo causato il blocco di ogni interazione. L'unica soluzione in questi casi è stata quella di ricaricare la partita. Ma questi sono solo pochi esempi del vasto campionario di bug offerto da Remothered: Broken Porcelain, talmente vasto che francamente finisce per rovinare l'esperienza, rendendola frustrante. Come si fa ad appassionarsi alla storia se ogni minuto bisogna stare a combattere con qualche bug? Come si fa ad ammirare la bella grafica se spuntano problemi da ogni dove, come il corpo della protagonista che impedisce di leggere dei documenti importanti o i tagli repentini delle sequenze filmate, tanto per citarne due dei più vistosi? La tensione stessa viene presto meno, perché la preoccupazione diventa non tanto evitare di essere visti dagli inseguitori usando il sistema stealth, quanto sperare di non incappare nell'ennesimo bug.