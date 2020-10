The Box: Stermy e Angelica Massera sono gli ospiti della terza puntata

The Box torna con l'imperdibile terza puntata della seconda stagione. Come sempre alla conduzione c'è Bryan Ronzani che per l'occasione procederà a unboxare due ospiti d'eccezione: Stermy e Angelica Massera. L'appuntamento è, come al solito, alle 20 su Twitch! E dopo il late show non perdetevi l'ormai classico aftershow a cura di Umberto Moioli e Vincenzo Lettera nel quale parleremo, ovviamente, di next-gen.

Arrivati alla terza puntata di questa seconda stagione, saprete di certo cosa sia The Box. Si tratta del primo late show in onda direttamente su Twitch in Italia e, molto probabilmente, anche al mondo. All'interno della diretta si parlerà in maniera molto piacevole di tecnologia, intrattenimento, videogame, ma anche di musica e social. Tra una chiacchiera e l'altra si procederà a fare l'unboxing degli ospiti, così da scoprire i loro segreti e fare anche un po' di beneficienza.

Ogni puntata è incentrata su due diversi personaggi che gravitano intorno al mondo dei videogiochi italiano e non. Per esempio Stermy, all'anagrafe Alessandro Avallone, non è solo uno dei pro-player più longevi e forti del mondo, ma è anche un imprenditore di successo. Ha contribuito, infatti, a fondare FACEIT, una piattaforma esport che aiuta ad organizzare e riunire gli appassionati in un ambiente competitivo, nel 2012.

La seconda ospite è Angelica Massera, YouTuber, scrittrice, attrice, inviata televisiva, ma soprattutto mamma alle prese con i suoi figli e il mondo della tecnologia. Stasera potremo scoprire qualcosa di più del suo rapporto coi videogiochi e con il mondo dell'intrattenimento in generale.

Stasera andrà in onda la terza di otto puntate che ci terranno compagnia fino alla fine di novembre: possiamo aspettarci tante sorprese, sfide, interventi, interazione col pubblico e un sottofondo musicale affidato agli Overhead.

Saranno presenti anche un preshow e un aftershow: il primo curato dagli youtuber IPants e il secondo dalla redazione di Multiplayer.it, media partner della trasmissione.

Sarete dei nostri?