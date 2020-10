FIFA 21 ancora primo nella classifica vendite UK, Marvel's Avengers scompare dalla top ten

FIFA 21 risulta essere ancora primo nella classifica delle vendite software nel Regno Unito, mentre si registra la scomparsa di Marvel's Avengers dalla top ten, dopo un buon avvio rilevato nell'area geografica in questione.

Non stupisce che FIFA 21 si sia piazzato agilmente in prima posizione, d'altronde è probabilmente destinato a rimanere in cima alla classifica britannica a lungo, specialmente nelle settimane in cui non emergono new entry di particolare rilievo.

Al momento, il gioco di calcio EA è solo alla seconda settimana di fila al primo posto, ma ci aspettiamo di vederlo spesso là in cima, considerando i precedenti. Stupisce invece un po' la scomparsa di Marvel's Avengers, che dopo aver dominato anche la classifica britannica esce dalla top ten, posizionandosi al dodicesimo posto.

Notevole anche il calo di Crash Bandicoot 4: It's About Time in nona posizione, dopo una vera e propria scarica di esclusive Nintendo che vanno da Animal Crossing: New Horizons in seconda posizione a Super Mario 3D All-Stars in sesta, a dimostrazione di come Nintendo Switch stia andando davvero molto bene anche nel Regno Unito.

Vediamo dunque la classifica vendite software in UK per la settimana dal 12 al 18 ottobre 2020: