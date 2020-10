Call of Duty: Black Ops Cold War, beta estesa di 24 ore: ecco quando terminerà

La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è stata estesa di 24 ore da Activision, il che significa che i test non si concluderanno domani bensì martedì 20 ottobre alle 19.00, ora italiana.

Al netto dei problemi con i tanti cheater su PC, che hanno spinto molti utenti console a spegnere il cross-play, sembra insomma che questa anteprima di Call of Duty: Black Ops Cold War abbia funzionato molto bene in termini di numeri.

"Grazie agli straordinari sforzi della nostra incredibile community è stato sbloccato un giorno extra per la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War", si legge nel post pubblicato su Twitter da Activision. "La beta si concluderà dunque il 20 ottobre alle 19.00."

Parliamo insomma di un premio per l'impegno profuso dai tanti utenti che stanno provando in anteprima l'esperienza del nuovo episodio della celebre serie sparatutto, disponibile nella versione completa a partire dal 13 novembre.

🚨OPEN BETA EXTENDED🚨

Thanks to the code-breaking efforts of our incredible community, an extra day of the #BlackOpsColdWar Beta has been unlocked!

The Beta will now end on Oct 20th at 10am PT. pic.twitter.com/Mu7FC0F4hR