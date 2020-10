Phasmophobia su Steam continua a stupire: è primo da giorni ed è tra i più giocati

Non accenna a spegnersi l'amore dei giocatori PC per Phasmophobia, gioco horror cooperativo da ormai molti giorni primo in classifica su Steam, subito sopra alla hit Baldur's Gate 3 (ancora in Accesso Anticipato) e al fenomeno Among Us.

Attualmente il titolo di Kinetic Games ha la bellezza di 36.600 recensioni utenti, delle quali la maggior parte positive, e risulta essere uno dei titoli più giocati della piattaforma di Valve e su PC in generale. I dati di Steamcharts parlano di un picco massimo di 86.576 giocatori contemporanei sui server. Attualmente Phasmophobia è il quinto gioco più giocato di Steam, battuto solo da CS: GO, Dota 2, Among Us e PUBG.

Nel frattempo va piano piano morendo il fenomeno Fall Guys. Le vendite sono ancora discrete, ma il gioco è solo il 25° più giocato su Steam, con risultati ben lontani dalla vetta della classifica. Da notare come tutti i fenomeni delle ultime settimane siano legati all'esposizione garantita da streamer e affini, evidentemente capaci di portarsi dietro una grande quantità di giocatori.