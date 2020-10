TechTonik torna alle 15.00 su Twitch, si parlerà di Oculus Quest 2

TechTonik torna col suo consueto appuntamento delle 15.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, questa volta con una puntata monografica dedicata ad Oculus Quest 2, la nuova versione del visore VR da parte di Oculus la cui recensione su queste pagine si avvicina.

In questa puntata sul canale Twitch di Multiplayer.it ritroviamo Pierpaolo Greco a discutere del nuovo visore VR Oculus Quest 2, che sembra davvero ben intenzionato a conquistare il mercato, o quantomeno ad espanderlo oltre i grossi limiti che abbiamo visto finora (il visore intendiamo, non Pierpaolo Greco).

Il dispositivo si presenta decisamente avanzato dal punto di vista tecnologico, pur con i limiti dell'hardware integrato, ma anche molto accessibile per quanto riguarda il prezzo, e questa potrebbe essere proprio la chiave per dare nuovo slancio al settore della realtà virtuale. Senza contare che, grazie al sistema Oculus Link, le possibilità si espandono a dismisura.

Oculus Quest 2 è un visore che risulta insomma particolarmente interessante per tutti, dunque fatevi sotto con le domande a partire già dai commenti a questa news, che potete sfruttare in modo da prenotarvi subito la possibilità di interagire con queste impressionanti fonti di sapienza tecnologica.

