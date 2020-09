Final Fantasy 16: uscita e grafica commentate da Naoki Yoshida, informazioni e sito teaser in arrivo

Final Fantasy XVI non impiegherà ancora molti anni ad arrivare, come si tende a leggere in giro, con la data di uscita che non è ancora nota ma non sarà lontanissima ha voluto specificare il producer Naoki Yoshida, annunciando la prossima apertura di un sito teaser con altre informazioni e commentando anche la grafica del gioco.

Final Fantasy 16 è stato annunciato come esclusiva console PS5 durante la presentazione di Sony sulla nuova console, con conseguente dibattito sull'essenza dell'esclusiva, considerando il caos emerso successivamente e l'informazione non ufficiale sul fatto che possa essere esclusiva PS5 per 6 mesi, poi su PC e dopo 1 anno su console.

Al di là di tutte queste faccende, in molti pensano che Final Fantasy 16 possa essere ancora molto lontano dalla sua uscita ma Naoki Yoshida, il producer incaricato del nuovo capitolo e già responsabile di Final Fantasy XIV, non è d'accordo con questa visione.

Yoshida ha voluto rispondere chiaramente a tutti coloro che sostengono "ci vediamo nel 2035" per quanto riguarda l'uscita del gioco, affermando che non ci vorrà così tanto e che il trailer dimostra proprio questo stato avanzato dei lavori visto che mostrava la grafica vera del nuovo capitolo.

"La grafica non è ancora definitiva ma quella mostrata nel trailer era in tempo reale", ha spiegato Yoshida, confermando come tutto quello che è stato mostrato è effettivamente tratto dal gioco (su PC, peraltro), e che "l'ottimizzazione della grafica non è ancora stata effettuata in maniera definitiva", ma il team preferiva "mostrare un vero trailer e non un teaser finto che non avrebbe mostrato nulla di effettivo".

Una grossa parte di informazioni su Final Fantasy 16 verrà diffusa nel corso del 2021, ha affermato il producer, confermando che un sito teaser ufficiale verrà lanciato verso la fine di ottobre, contenente ulteriori materiali e dettagli sul nuovo capitolo.