Dynasty Warriors 9: Empires annunciato per PS5, Xbox Series X e altre piattaforme nel 2021

Dynasty Warriors 9: Empires è stato annunciato oggi da Koei Tecmo per PS5, Xbox Series X e altre piattaforme nel corso di una presentazione all'interno del Tokyo Game Show 2020, rappresentando il primo capitolo su next gen della serie di action game ad ambientazione storica-mitologica.

Dynasty Warriors 9: Empires fa parte della sotto-serie Empires e, anche in questo caso, è un gioco più improntato sui tatticismi rispetto all'azione pura del nono capitolo uscito già su PS4, PC e Xbox One, con cui comunque condividerà l'ambientazione incentrata sul "Romanzo dei Tre Regni" e ambientato sulla Cina imperiale. Il gioco rappresenterà peraltro una celebrazione del ventesimo anniversario, a quanto pare, e verrà lanciato accanto a un capitolo di Dynasty Warriors appositamente sviluppato per piattaforme mobile.

Dynasty Warriors 9: Empires presenta battaglie in stile assedio e schermaglie tra truppe utilizzando anche fortificazioni ed altri elementi strategici. Le dinamiche di assedio sono un elemento particolarmente centrale del gameplay, con la necessità di portare avanti diverse strategiche che vanno dall'infiltrazione dietro le linee nemiche alla distruzione di difese, ma nono solo: anche la diplomazia è presa in considerazione, con una gestione molto approfondita dell'apparato militare ma anche di quello "politico" nella gestione della guerra.

Dynasty Warriors 9: Empires si distingue dunque sotto molti aspetti dal precedente Dynasty Warriors 9, che potete conoscere meglio leggendo la recensione pubblicata su queste pagine. Il suo arrivo è previsto per il 2021 senza ancora una data di uscita precisa su PS5, Xbox Series X, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Prevista anche una modalità multiplayer cooperativa per due giocatori online.