R-Type Final 2, il nuovo trailer del Tokyo Game Show 2020 mostra il gioco in azione

In occasione del Tokyo Game Show 2020, lo sviluppatore Granzella ha mostrato un nuovo trailer di R-Type Final 2 con delle sequenze di gameplay inedite che lo mostrano in una forma semi-definitiva. Lo trovate in testa alla notizia.

Annunciato anche il periodo d'uscita: primavera 2021, che conferma quanto riportato sulle pagine di Famitsu. Attualmente R-Type Final 2 è confermato per PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Series S e Nintendo Switch.

Come già riportato, R-Type Final 2 è il nuovo capitolo della saga di sparatutto a scrolling orizzontale nata nel 1987 in sala giochi, seguito diretto di R-Type Final del 2003. Allora il genere era molto amato, mentre oggi è seguito soltanto da una nicchia di videogiocatori appassionati, nicchia non troppo interessante per i grandi publisher, che hanno completamente abbandonato questo genere di prodotti. Per questo motivo Granzella è dovuta ricorrere a Kickstarter per finanziare il progetto, dove fortunatamente ha raccolto più di 900.000 dollari sui 400.000 richiesti.