Cobra Kai Stagione 3 su Netflix in anticipo, arriva a Capodanno

Cobra Kai Stagione 3 arriverà prima del previsto, con una mossa da parte di Netflix in netta controtendenza rispetto a quanto siamo abituati a vedere in questo difficile periodo complicato da Covid-19 e ritardi, con il lancio della nuova serie che avverrà a Capodanno, ovvero l'1 gennaio 2021.

Il nuovo anno inizia dunque con un'ottima sorpresa: Cobra Kai Stagione 3 era previsto infatti comunque per gennaio, per la precisione per l'8 gennaio, ma evidentemente in Netflix hanno deciso di anticipare un po' le cose a fare un ottimo regalo di Natale, o quasi, spostando il lancio al primo gennaio.

Nel video pubblicato per l'occasione, visibile qui sotto, si scopre come sono andate le cose: Johnny Lawrence, alle prese con un laptop con cui ha pochissima confidenza, è riuscito in qualche modo ad hackerare il sito Netflix e modificare la data di uscita della Stagione 3 al primo gennaio, con semplicità disarmante. D'altra parte, è pur sempre l'allievo prediletto del Cobra Kai.

La serie TV Cobra Kai è uscita inizialmente su YouTube Originals ed è poi stata acquisita da Netflix: nonostante fosse un secondo passaggio, sembra sia stata vista da oltre 50 milioni di account sul celebre servizio di streaming video, cosa che ha garantito non solo la pubblicazione della Stagione 3 ma anche l'avvio della produzione per Cobra Kai: Stagione 4.