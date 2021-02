NieR Replicant, PC: i requisiti minimi e consigliati, risoluzione e FPS inclusi

Square Enix, tramite la pagina prodotto ufficiale su Steam, ha svelato i requisiti minimi e i requisiti consigliati della versione PC di NieR Replicant ver.1.22474487139...; ovvero il gioco di ruolo d'azione prequel di Automata. Sono inoltre stati indicati risoluzione e FPS ottenibili per entrambi i requisiti. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, vediamo i requisiti minimi di NieR Replicant ver.1.22474487139... in versione PC:



Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core™ i5-6400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 270X; NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio: scheda audio con compatibilità DirectX

Note aggiuntive: 60 FPS @ 1280x720

Vediamo invece ora i requisiti consigliati di NieR Replicant ver.1.22474487139... in versione PC:



Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX Vega 56; NVIDIA GeForce GTX 1660

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio: scheda audio con compatibilità DirectX

Note aggiuntive: 60 FPS @ 1920x1080

Come potete leggere, i requisiti minimi sono quelli ottimali per poter giocare a 720p con un frame rate pari a 60 FPS; considerando che si tratta di un gioco d'azione, un buon frame rate è sempre la soluzione migliore. Supponiamo però che, limitando il frame rate a 30 FPS, sia possibile ottenere qualcosa in più in termini di risoluzione. I requisiti consigliati di NieR Replicant ver.1.22474487139... garantiscono comunque un Full HD a 60 FPS.

I requisiti di NieR Replicant ver.1.22474487139... non sono proibitivi: sarete in grado di giocare a questo atteso prequel a qualità massima? Vi segnaliamo inoltre che la remaster avrà DLC gratuiti con nuove armi e storie. Infine, vi ricordiamo che potete vedere un video di gameplay da 10 minuti qui.