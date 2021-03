My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di nez è semplice ma efficace

Videogiochi e animazione vanno spesso a braccetto, con quest'ultima che sfrutta i primi per portare ai propri fan versioni interattive di serie e film più famosi. Anche il mondo del cosplay si lega a entrambe le realtà e, tra molti cosplay di personaggi di videogiochi, ce ne sono altrettanti basati su personaggi degli anime. Un esempio è l'apprezzata Himiko Toga, villain di My Hero Academia. Ora, nez ci propone la sua interpretazione.

nez, come ci spiega nella didascalia, è nuova al mondo del cosplay, visto che ha iniziato solo da sei mesi, ma quanto da lei realizzato è già di ottima fattura, pur mantenendo uno stile semplice (e per questo molto efficace). Scorrendo con le fotografie, potete anche vedere il suo primissimo tentativo di riprodurre Himiko Toga di My Hero Academia.

Il salto qualitativo è notevole. nez spiega che ha ancora molto da imparare, ma realizzare un cosplay di Himiko Toga la rassicura poiché ha creato un legame affettivo con questo suo primo cosplay. Quanto da lei realizzato ci ricorda che è sempre possibile migliorare con un po' di impegno e pazienza.

