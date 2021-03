Nintendo Wii U riceve un aggiornamento dopo 3 anni, la console non è morta

Siamo nel 2021 e Nintendo è più che concentrata sul proprio futuro e, precisamente, su quello di Nintendo Switch. La società di Kyoto ha deciso di terminare la produzione di 3DS e le voci più volte hanno puntato sull'arrivo di un nuovo modello di "Switch Pro". Anche se lo sguardo è puntato verso il futuro, però, la grande N non ha abbandonato completamente le console del passato. Parliamo di Nintendo Wii U, che ha ora ricevuto un nuovo aggiornamento, dopo tre anni.

Il precedente aggiornamento di Nintendo Wii U risale infatti al 2018. La patch note di questo update ci svela che non si tratta di nulla di interessante. La versione 5.5.5 U dell'update di Nintendo Wii U si occupa di introdurre "Miglioramenti alla stabilità e alla usabilità del sistema". Precisamente, l'aggiornamento parla di "Ulteriori miglioramenti per rivedere la stabilità del sistema e introdurre altri aggiustamenti minori pensati per potenziare l'esperienza utente".

In altre parole, è una classica patch di manutenzione come se ne vedono molte nel corso della storia di una console da gioco. La particolarità in questo caso è che sono passati anni dal precedente aggiornamento di Nintendo Wii U. Inoltre, la console è reputata morta e sepolta da tutti, anche dalla società di Kyoto che negli anni sta portando vari giochi Wii U su Nintendo Switch.

Uno dei casi più recenti è Super Mario 3D Worlds + Bowser's Fury. Ecco il nostro speciale su power-up e giocatori multiplayer del vecchio/nuovo gioco Nintendo.

Infine, vi ricordiamo che secondo il Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, il cloud non è una priorità, ma la compagnia è attenta al futuro.