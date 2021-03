Oculus Quest 2: 120 Hz in arrivo a marzo, ma in formato sperimentale

Oculus Quest 2 potrebbe ricevere questo mese un nuovo aggiornamento che abiliti i 120 Hz per gli schermi interni. Si tratterebbe del secondo update che migliora il refresh rate del device VR di Facebook. Al lancio (ottobre 2020), infatti, Oculus Quest 2 è arrivato sul mercato con il supporto per i 72 Hz, ma ha promesso i 90 Hz con un aggiornamento a breve termine. In tempo per Natale, infatti, la compagnia ha rilasciato la patch necessaria.

Ora, però, Oculus Quest 2 sembra pronto per andare oltre. John Carmack aveva già suggerito che la compagnia non si sarebbe fermata ai 90 Hz. Inoltre, un paio di settimane fa, Andrew "Boz" Bosworth - capo dei Facebook Reality Labs - ha dato un "Mi piace" a una domanda legata al supporto dei 120 Hz per Oculus Quest 2 durante una sessione di Q&A su Instagram. Infine, tramite la roadmap di sviluppo del visore è ora possibile vedere che per il mese di marzo 2021 è attesa la patch.

Precisamente, la roadmap di sviluppo afferma che Facebook ha "media" confidenza sulle sue possibilità di rilascio della modalità 120 Hz per Oculus Quest 2: nel caso nel quale riesca realmente a rilasciarla entro la fine del mese, si tratterà comunque di una feature rilasciata in formato sperimentale. Non si tratta di una stranezza: è un modo per dare un accesso anticipato a nuove funzioni agli utenti, mentre il team di sviluppo di Facebook si preoccupa di eliminare gli ultimi problemi, sfruttando anche il feedback dei giocatori.

Per ora non abbiamo una data di uscita precisa per la patch dei 120 Hz per Oculus Quest 2, ma supponiamo che Facebook Reality Labs rilascerà informazioni durante le prossime settimane.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Oculus ha festeggiato vendite record a fine 2020, è un successo.