Outriders è un gioco completo, i DLC non si baseranno su contenuti tagliati

Il supporto post-lancio non è una cosa negativa, ma alle volte avviene a un costo. Gli sviluppatori devono eliminare elementi intensi per il D1 per poi proporli nei mesi successivi. Con Outriders non succederà. People Can Fly ha spiegato che Outriders è un gioco completo e che i possibili DLC non si baseranno su contenuti tagliati per il lancio.

People Can Fly ha da tempo affermato che Outriders non è un gioco "live service". In una recente intervista di gruppo, lo sviluppatore ha affermato che sin dal lancio questo sparatutto RPG sarà distribuito come un pacchetto completo. Il supporto post-lancio non viene escluso in ogni caso, ma per il momento non ci sono piani già definiti.

Gli sviluppatori hanno affermato che se i giocatori saranno interessati a nuovi contenuti per Outriders e la base d'utenza sarà abbastanza grande, potrebbero esserci nuovi contenuti. People Can Fly ha già alcune idee per questi potenziali DLC, ma si tratterebbe di "nuovi elementi e non l'aggiunta di contenuti che sono stati tagliati dal gioco base". People Can Fly ha anche ricordato che Outriders non includerà alcun tipo di microtransazione.

Vi ricordiamo infine che Outriders sarà disponibile senza costi aggiuntivi in formato Xbox One e Xbox Series X|S per tutti gli abbonati Xbox Game Pass. Gli abbonati a Ultimate potranno anche giocarlo in formato cloud mobile. Outriders sarà rilasciato ovviamente anche su PC, PS4, PS5 e anche Google Stadia.

Se lo avete prenotato ma siete abbonati Game Pass, ecco come chiedere il rimborso su Xbox.