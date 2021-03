Outriders: come chiedere il rimborso su Xbox, ora che il gioco è gratis su Game Pass

Microsoft sta puntando sempre di più sull'aggiunta di nuovi giochi sul Xbox Game Pass. Tra i titoli in arrivo figura anche Outriders, l'atteso gioco di Square Enix e People Can Fly. Sin dal D1 potremo accedere al gioco senza costi aggiuntivi, se siamo abbonati al servizio di Microsoft. Molti avevano però prenotato il gioco su Xbox: se siete una di queste persone, non abbiate timore, potete richiedere un rimborso.

A spiegarlo sono gli stessi sviluppatori tramite Reddit. People Can Fly illustra i passaggi da seguire:



Eseguire l'accesso a questo indirizzo

Accedere alla lista degli ordini e selezionare quello di Outriders

Selezionare la voce "Cancella", che si trova sotto la data di uscita

Attendere il rimborso

Se avete pagato con la carta, sarete rimborsati su di essa. Se avete invece usato il credito dell'account Microsoft, quest'ultimo verrà ripristinato senza spese sulla carta. Nel caso nel quale non troviate il vostro pre-ordine nella lista o nel caso nel quale decidiate di cancellare l'ordine dopo l'uscita (ma entro 10 giorni dal D1), dovrete richiedere l'aiuto dell'assistenza per il rimborso di Outriders.

Ovviamente, se avete preordinato una copia fisica presso Amazon, GameStop o altre catene, dovrete seguire le procedure di rimborso dedicate al singolo retailer. Ricordate però che la versione Game Pass di Outriders è solo per Xbox e Cloud: la versione PC non è inclusa. Inoltre, il preorder vi garantisce l'accesso a un pacchetto di contenuti: quest'ultimo sarà disponibile anche a pagamento, nel caso nel quale vogliate acquistarlo a parte.

Infine, People Can Fly ricorda che Outriders condivide i progressi tra Xbox One e Xbox Series X|S (e viceversa). I progressi della demo saranno trasferiti al gioco completo, se quindi state pianificando di giocare ad Outriders tramite Game Pass, vi conviene giocare la demo su console per prepararvi all'uscita dell'1 aprile.

Outriders sarà disponibile anche su PS4 e PS5, ovviamente. Vi segnaliamo anche il nuovo trailer: insegna i 4 mantra della sopravvivenza.