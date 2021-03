Xbox Game Pass: EA Play per PC da domani integrato nel servizio di Microsoft

Domani 18 marzo 2021 i titoli PC dell'abbonamento EA Play saranno aggiunti al catalogo dell'abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft, come atteso ormai da mesi. La casa di Redmond ne ha approfittato per ringraziare i giocatori PC per la pazienza dimostrata (su Xbox la fusione è già attiva da tempo).

La versione PC di Xbox Game Pass viene quindi arricchita da più di sessanta titoli di Electronic Arts, tra i quali Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed Heat, oltre a tutti i giochi dei franchise Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer e The Sims.

Inoltre, è stato specificato che tutti gli ultimi giochi aggiunti a EA Play, saranno aggiunti anche a Xbox Game Pass, come ad esempio il recentissimo Star Wars: Squadrons. Disponibile anche l'accesso alle versioni di prova dei giochi disponibili solo per gli abbonati Premium di EA, come FIFA 21, giocabili per dieci ore.

Per accedere al catalogo di EA Play con l'abbonamento Xbox Game Pass, dovete scaricare l'applicazione di EA Play, quindi creare un account e collegarlo al vostro account Xbox. Quindi sarà l'applicazione Xbox a guidarvi quando tenterete di scaricare il primo titolo di Electronic Arts.