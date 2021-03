Outriders: il nuovo trailer insegna i 4 mantra della sopravvivenza

Outriders è quasi pronto per arrivare nei negozi su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Per questo motivo il publisher Square Enix e lo sviluppatore People Can Fly stanno provando a spingere il gioco mostrando tutte le suo qualità. Per esempio l'ultimo trailer di Outriders insegna i 4 mantra della sopravvivenza di questo gioco d'azione.

I quattro mantra sono:

Le coperture sono per i codardi I poteri sono a portata di mano Uccidere per curarsi Pensare aggressivo

Si tratta, ovviamente, di un trailer ironico, creato per introdurre lo stile aggressivo e spettacolare del gioco. Nel DNA di People Can Fly, infatti, si può trovare questo genere di approccio agli sparatutto. Approccio che non sembra essersi perso, nonostante la struttura da MMO shooter in stile Destiny.

Lo studio polacco e Square Enix stanno provando in ogni modo a lanciare nella maniera migliore il loro gioco. Da una parte People Can Fly ha aggiustato più volte la demo di Outriders in modo da venire incontro alle esigenze della community, mentre dall'altra Square Enix si sta assicurando di avere la più ampia platea possibile al lancio del gioco, stringendo un accordo con Microsoft per distribuire Outriders direttamente sull'Xbox Game Pass.

Nel caso in cui vogliate scoprire come è il gioco, vi consigliamo il nostro provato della demo di Outriders.

Una scena di gioco di Outriders.

Outriders arriverà il primo aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.