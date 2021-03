PlayStation Store di PS3, PS Vita e PSP in chiusura entro la fine del 2021, report

Con PlayStation 5 siamo entrati in una nuova generazione di console Sony e l'intera infrastruttura PlayStation è cresciuta. Sony sembra però pronta a mettere da parte il passato, mentre guarda al futuro. Secondo un nuovo report, il PlayStation Store di PS3, PS Vita e PSP sarà chiuso definitivamente entro la fine del 2021.

Il reporta arriva da The Gamer che cita una "fonte verificata" la quale afferma che sia PlayStation Store di PS3 che di PSP sarà chiuso il 2 luglio 2021. Il PS Store di PS Vita, invece, sarà definitivamente chiuso il 27 agosto. Cosa significa?

Questo significa che i giocatori PS3, PSP e PS Vita non potranno più acquistare giochi, DLC e contenuti digitali legati al PlayStation Store sulle tre piattaforme. Inoltre, significa che tutti i giochi posseduti in formato digitale non potranno più essere scaricati: se avete una serie di titoli che non volete assolutamente perdere, vi converrà quindi eseguire il download e non cancellare i giochi.

Ovviamente stiamo parlando di un report, non di informazioni ufficiali. In ogni caso, mancano comunque molti mesi: tutto ciò che conta è che Sony annunci ufficialmente la cosa (sempre ammesso che sia tutto vero, si intende) con il maggior anticipo possibile, così da permettere agli appassionati di organizzarsi.

