The Witcher Stagione 2: cast e sinossi ufficiale svelati da Netflix

Netflix ha svelato i nuovi attori che faranno parte del cast di The Witcher Stagione 2 , la serie basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Inoltre, ha svelato anche la sinossi ufficiale, che ci permette di capire in che direzione andrà la storia. Ecco tutti i dettagli.

Cast di The Witcher Stagione 2

Il cast di The Witcher Stagione 2 include i seguenti attori:



Nenneke , interpretata da Adjoa Andoh (Bridgerton, Testimoni silenziosi)

, interpretata da (Bridgerton, Testimoni silenziosi) Phillippa Eilhart , interpretata da Cassie Clare (Il mondo nuovo, The Bisexual, Gli Irregolari di Baker Street)

, interpretata da (Il mondo nuovo, The Bisexual, Gli Irregolari di Baker Street) Fenn , interpretato da Liz Carr (Testimoni silenziosi, Devs)

, interpretato da (Testimoni silenziosi, Devs) Dijkstra , interpretato da Graham McTavish (Outlander, Lo Hobbit)

, interpretato da (Outlander, Lo Hobbit) Ba'lian , interpretato da Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley)

, interpretato da (Downton Abbey, Happy Valley) Codringher , interpretato da Simon Callow (Camera con vista, Quattro matrimoni e un funerale)

, interpretato da (Camera con vista, Quattro matrimoni e un funerale) Rience, interpretato da Chris Fulton (Bridgerton, Outlaw King)

Ricordiamo poi gli altri personaggi già confermati in precedenza per The Witcher Stagione 2:



Yasen Atour nel ruolo di Coen

Agnes Born nel ruolo di Vereena

Paul Bullion nel ruolo di Lambert

Basil Eidenbenz nel ruolo di Eskel

Aisha Fabienne Ross nel ruolo di Lydia

Kristofer Hivju nel ruolo di Nivellen

Mecia Simson nel ruolo di Francesca

Kim Bodnia nel ruolo di Vesemir

Lo showrunner di The Witcher Stagione 2 è Lauren Schmidt Hissrich, anche produttore esecutivo insieme a Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko. La regia sarà condivisa tra Stephen Surjik (The Umbrella Academy), Sarah O'Gorman (Cursed), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) e Louise Hooper (Cheat).

Torneranno anche i protagonisti di The Witcher Stagione 1: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer e Therica Wilson-Read.