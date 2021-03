It Takes Two è per ora il gioco con la valutazione più alta del 2021 per la critica

It Takes Two sembra sia davvero un ottimo gioco e le sue valutazioni da parte della critica sono anche al di sopra delle aspettative, rendendolo al momento il gioco con la valutazione più alta del 2021.

Siamo solo a marzo e non sono molti i giochi di grosso calibro usciti in questi primi mesi, dunque la questione non è ancora molto indicativa, ma visto che si tratta di un progetto relativamente piccolo può già essere considerato un grande successo per il team in questione.

Si tratta di un bel traguardo per lo stesso Josef Fares e il suo team Hazelight, perché fa raggiungere un nuovo apice alla sua particolare visione di gioco, che è partita con Brothers: A tale of Two Sons, è proseguita con A Way Out e si ritrova ora ad aver raggiunto probabilmente il suo massimo potenziale, salvo qualche possibile miglioramento tecnico, in It Takes Two.

È facile vedere un filo conduttore nelle produzioni del regista/game designer e del team Hazelight, ovvero la collaborazione tra due personaggi e soprattutto due giocatori (in particolare negli ultimi due titoli) come elemento di base del gameplay. A questa bella idea si è aggiunta, in It Take Two, anche un'ottima costruzione del level design e anche un notevole supporto narrativo e in termini di stile.

I risultati di tutto questo lavoro sono ben visibili a tutti: al momento, nella sua versione PS5 che risulta essere quella più utilizzata per le recensioni, It Takes Two si trova con un Metascore di 90, con le altre versioni che si avvicinano comunque a tale valutazione media tra l'88 e il 90.

Si trova dunque leggermente sopra Super Mario 3D World + Bowser's Fury, che si è stabilizzato a 89 su Metacritic, rendendo dunque It Takes Two il videogioco con la migliore valutazione media del 2021, per il momento, confermato anche su OpenCritic dove si è piazzato a 88, anche qui appena sopra il gioco di Mario per Nintendo Switch.

D'altra parte, avevamo già visto l'ottimo andazzo dai primi voti della critica, ma anche dalla nostra recensione di It Takes Two, da parte di un entusiasta Francesco Serino.