It Takes Two: i voti della critica parlano di un ottimo gioco

Uscite le prime recensioni di It Takes Two, l'ultima fatica di Josef Fares e del suo studio di sviluppo, che ha ricevuto complessivamente degli ottimi voti, considerando sia i picchi negativi (non scesi sotto al 7,5), sia quelli positivi (arrivati fino al perfect score).

Il gioco viene descritto come un'eccellente avventura cooperativa, che innova e appassiona dall'inizio alla fine. Alcuni lo hanno un po' criticato dal punto di vista narrativo, ma senza provare a demolirlo. Insomma, è un'esperienza da fare, soprattutto se si ha qualcuno con cui condividerla.

Prima di lasciarvi all'elenco dei voti internazionali, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di It Takes Two, piaciuto davvero tanto all'inossidabile Francesco Serino. Fatto? Ora potete leggere i giudizi degli altri: